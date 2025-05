Egli drejt televizionit? Dyshimet rreth moderimit të këtij emisioni ndezin rrjetin

Ish-banorja e “Big Brother VIP”, Egli Tako, po përflitet së fundmi si një ndër emrat e mundshëm për të moderuar dy netët finale të spektaklit “Yjet e Diasporës”.

Në llogarinë zyrtare të emisionit në “Instagram”, është publikuar një foto me siluetën e një vajze misterioze, shoqëruar me pyetjen: “Cila do të jetë moderatorja e gjysmëfinales dhe finales“.

Menjëherë pas këtij postimi, ndjekësit kanë vërshuar me komente, ku shumë prej tyre janë të bindur se bëhet fjalë pikërisht për Eglin, duke parë edhe afrimin e saj me ekranin pas daljes nga BBVIP.

Ky dyshim nuk vjen pa arsye: gjatë një bisede në “Post BBVIP”, Ledion Liço, i sugjeroi Eglit se e shihte me potencial për të qenë një moderatore e denjë për ekranin shqiptar.

Mesa duket, fjalët e Ledionit po marrin formë shumë më shpejt nga sa pritej.

Do të jetë Egli Tako fytyra e re e ekranit? Pritet konfirmimi.