E penalizuan votat e publikut, Rike Roçi eleminohet nga shtepia e Big Brother Vip 3

Rike Roçi largohet nga shtëpia e Big Brother VIP. Ajo ishte banorja më pak e votuar nga publiku.

Rikja tha se ky vendim për të ishte i papritur dhe se nuk i kishte bërë gati valixhet.

Ky largim i saj u prit me mërzitje nga Roza, me të cilën kishte miqësi brenda Big Brother VIP.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Suksese dhe fitoftë më i miri”– tha Rike, duke i tërhequr vëmendjen Eglës që të mos ofendonte më banorët.

Ledioni: Po diskutonim me Eglën tani dhe po thoshte që e shtyja të tregonte historinë e saj, atë që premtoi ta tregonte kur doli në studio dhe nuk e tregoi. Si e shikon këtë?

Rike: Unë kam folur për historinë time me Rozën, Dedën, Vesën. Egla nuk e di historinë time sepse gjithmonë nuk më është qasur si njeri. Ajo thotë se një artiste duhet të jetë më herët një njeri, por me mua nuk e ka treguar ndaj nuk ka njohur historinë time.

Ledioni: Sa mendon se ka ndikuar qëndrimi ndaj Julit në daljen tënde nga shtëpia? Juli tha se mund ta ketë dëmtuar fakti që Rike ndryshojë linjën duke më dalë nga një preson që qëndronte pranë meje në kryekëput kundër… Publiku mund ta ketë lexuar si një formë tradhëtie apo mungesë koherence?

Rike: Jo, absolutisht jo. Unë Dedës i kam thënë gjithmonë që unë do ti them mendimet e mija që kam për ty, por në këtë lojë unë jam me ty, Rozën dhe Erjolën.

Ledioni: Po pse u përplasët kaq shumë, qoftë edhe me tone të larta?

Rike: Sepse Juli gjithmonë nuk pranonte mendimet e mija. Mendonte se influencohesha ndërkohë që ishin mendimet e mija.

Ledioni: Nuk të vinte keq që Deda të thoshte je me mua dhe zgjidhte të bënte debat me Eglën, duke e çuar atë para.

Rike: Nuk e kam kuptuar kurrë, por di që Egla është një manipuluese shumë e mirë dhe një gënjeshtare e lindur.

Ledioni: Heidi Bacin si e sheh?

Rike: Si e dashura e Romeos që i rastisin gjërat në duar. Nuk është skuthe, por jo gjithmonë është e sinqertë. Mungesa e sinqeritetit duket në momentin që mbron Eglën. Ajo e di që Egla e ka gabim, por nuk e thotë dot sepse e ka shoqe.

Arbri: Të kam parë në një moment që ke thënë se e di si luhet loja, por nuk luaj…

Rike: Patjetër, unë kam zgjedhur ta luaj këtë lojë si njeri dhe jo si lojtare. Besoj se ndahen; lojtarë që japin gjithçka për këtë lojë dhe njerëz. Unë kam ardhur në këtë reality shoë për të qenë reale dhe treguar veten sa e thjeshtë që jam dhe se nuk bëj kompromise me veten për të dalë jashtë karakterit tim. Dija shumë mirë edhe unë të ngrihesha në mëngjes dhe t’u bija të gjithëve, por jo. Zgjodha të tregoja veten time.

Arbri: Kush e fiton Big Brotherin?

Rike: Fitoftë më i miri, por shpresoj Roza Lati sepse e kam shoqe.