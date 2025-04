E papritur, Gerta dhe Egli lënë pas të shkuarën, përqafojnë njëra-tjetrën

Gerta teksa ishte afër Eglit i ka dhuruar asaj një përqafim dhe i ka shprehur se:

Nëse je ajo Egli e javës së parë për mua do ishte shumë kënaqesi në raport me mua si Gerta. Nëse do vazhdosh lojërat e tjera pastaj është tjetër gjë. Ndjeva të ta jap këtë përqafim.

Egli: Falëminderit shumë, e vlerësoj.

Gerta: Loja kjo është, edhe do bërtasim por në fund të fundit jemi njerëz. Unë kam pasur të drejtë në të bërtiturat e mia edhe pse të kam rënduar.