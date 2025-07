“E paguaj shtrenjtë!” – Bardhi rrëfen për Sarën, vajzën dhe jetën larg skenës

I ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”, reperi i njohur Bardhi ka hapur zemrën për jetën e tij personale, duke ndarë me publikun detaje të veçanta nga marrëdhënia me partneren e tij, Sara, dhe vajzën e tyre, Nea. Me një ton të ndjerë dhe të sinqertë, ai tregoi emocionet për ardhjen në jetë të vajzës: “Luteshim çdo natë që të vinte, ishte një dhuratë nga Zoti.”

Reperi, i cili zakonisht njihet për stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe tekstet e forta, tregoi një anë më të butë e më familjare, duke folur edhe për rolin e bashkëshortes në jetën e tij artistike. Kur u pyet nëse ajo e ndihmon me konceptet krijuese, Bardhi u përgjigj me humor: “E paguaj shtrenjtë, ç’të më kërkojë!”

Edhe kur bëhet fjalë për dëshirat e saj për shopping, ai nuk kursehet: “Ç’të ketë qejf! I bëj edhe surpriza,” – tha me buzëqeshje, duke treguar se përtej skenës, është një partner i përkushtuar dhe baba i dashur. Një intervistë ndryshe, që afron publikun me Bardhin jo vetëm si artist, por edhe si njeri.