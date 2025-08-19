E ndjen ndonjëherë trupin që të rrëqethet kur dëgjon një këngë? Ja pse ju ndodh kjo
Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 20:58
Disa njerëz përjetojnë një ndjesi të veçantë kur dëgjojnë muzikë, trupin që rrëqethet, lëkura që ngritet dhe një emocion i thellë që i pushton. Kjo quhet frisson, një fenomen i rrallë që lidhet me ndjeshmëri të lartë emocionale.
Frisson (që në frëngjisht do të thotë “dridhje”) është një reagim i menjëhershëm dhe intensiv ndaj diçkaje që na prek thellë, si muzika, një fjalim frymëzues apo një vepër arti. Shfaqet si mornica, dridhje ose një ndjesi ngazëllimi që të përshkon trupin.
Nuk e përjetojnë të gjithë por ata që e ndjejnë, e përshkruajnë si një shpërthim emocionesh që nuk harrohet lehtë.