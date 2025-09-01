LEXO PA REKLAMA!

Ndryshime te policia rrugore e Tiranës, ja kush u emërua shefi i ri i qarkullimit

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 17:51
Ndryshime te policia rrugore e Tiranës, ja kush u emërua shefi i ri i qarkullimit

Neritan Buzi do të jetë shefi i ri i Komisariatit të Policisë Rrugore në Tiranë. Mësohet se Lorenc Shehu, i cili ishte i komanduar në detyrë është larguar, duke i lënë vendin Buzit.

“Rrugorja” e kryeqytetit ka qenë një repart që ka pasur shumë ndryshime, pasi fillimisht u drejtua nga Roven Zeka, i cili u largua pas arrestimit nga SPAK.

Më pas në vend të tij u komandua Lorenc Shehu.

Tashme drejtimin e ka marrë Neritan Buzi, i cili më parë ka qenë shef i komisariatit të Himarës dhe në qershor u transferua në doganën e Qafë Botës. 

