“Dua të jem unë “star-i””/ Roza Lati flet për ish-partnerin: E kam vuajtur kur kam qenë në lidhje me…

Ashtu sikurse rrallëherë, mbrëmjen e sotme Roza Lati, si një prej banoreve me energjike të shtëpisë, është ulur dhe ka bërë një bisedë tepër të ndjeshme me disa prej banorëve të shtëpisë.

Ajo ka folur lidhur me ish-partnerin e saj. Për Rozën, nëse partneri i saj do të ishte publik kjo gjë nuk do ti pëlqente.

‘Nuk më pëlqen person publik, dua të jem unë star-i i shtëpisë. Dikur kam qenë e lidhur me një të famshëm, kam provuar anë të shëmtuar të famës. Por s’do e provoja kurrë sërish! E kam vuajtur kur kam qenë në lidhje me një të famshëm‘ – është shprehur Roza.