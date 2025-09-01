Donald dhe Romeo Veshaj festojnë ditëlindjen, urimet që i bënë njëri-tjetrit
Sot është një ditë e veçantë për binjakët më të dashur të publikut shqiptar, Donald dhe Romeo Veshaj. Dy vëllezërit, të cilët kanë ndërtuar një karrierë të suksesshme në televizion e showbiz, festojnë së bashku ditëlindjen e tyre, duke emocionuar ndjekësit me urimet e ndjera që i kanë bërë njëri-tjetrit.
Në një postim në rrjete sociale, Donald Veshaj shkroi se nuk është vetëm dita e tyre e lindjes, por edhe një kujtesë e faktit që kanë qenë gjithmonë krah për krah.
“Dashuria jonë për njëri-tjetrin do të na çojë gjithmonë përpara… Dua të vazhdojmë të ëndërrojmë, të punojmë dhe të qeshim bashkë,”- u shpreh aktori, duke e mbyllur urimin me fjalët: “Edhe 100 vjeç gjysma ime!”
Nga ana tjetër, Romeo Veshaj u shpreh po aq i emocionuar në dedikimin e tij për vëllain. “Çdo vit që kalon më kujton sa me fat jam që kam lindur në të njëjtën ditë me ty. Çdo hap i jetës ka qenë më i lehtë sepse të kam pasur ty pranë… Sot festojmë të dy, por dhurata më e bukur që unë kam është ti,” – shkroi ai.
Urimet e tyre prekëse janë pritur me shumë dashuri nga fansat, të cilët i kanë përgëzuar për lidhjen e fortë vëllazërore dhe për sukseset që kanë arritur së bashku.