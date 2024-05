“Do të laj dhe do të marr në shtëpi”, video e Xhensila Myrtezajit me fëmijën rom bën xhiron e rrjetit

Padyshim që një ndër emrat më të përfolur në mediat rozë që nga fillimi i 2024 është Xhensila Myrtezaji. Jeta private e këngëtares ka krijuar gjithmonë interes të lartë për publikun, por pas lajmit të divorcit më Bes Kallakun buja ishte edhe më e madhe.

Koncertete e Xhensilës janë shtuar ndjeshëm së fundmi dhe çdo veprim i saj nga skena tërheq vëmendje.

Por së fundmi, një video e këngëtares para se të nis koncertin ka bërë xhiron e rrjetit. Ajo shfaqet në makinë me dy fëmijë të komunitetit rom ku shfaqet duke puthur më të voglin dhe dëgjohet të thotë: Do të laj dhe do të marr të shtëpia ime.

Këtë video e ka ripostuar edhe vetë këngëtarja ku shkruan se dy fëmijët ishin në një moshë më fëmijët e saj, 5 vjeç dhe 6 muajsh.

“Në çdo moment që jam larg fëmijëve për shkak të punës ndihem bosh, e plot ndjesi faji. Por për aya e bëj çdo sakrificë e lodhje si çdo nënë. Zoti më solli këto 2 mrekulli fiks në momentin që isha përhumbur për të vegjlit e mi”, shkruan Xhensila.