"Çdo ditë do të doja të shikoja duke flirtuar me..."/ Çfarë i kërkoi ish-bashkëshortja, Aldos pas telefonatës në BBVIP4!

Gerta pasi theu kutinë e emergjencës iu dha mundësia që të fliste me dy djemtë e saj, por u përball me një të papritur kur lexoi se çfarë shkruhej në zarf. Gerta nuk mund t’a përfitonte vetë telefonatën, por do zgjidhte një tjetër banor për t’ia dhënë.

E përlotur që nuk mund të fliste me fëmijët e saj, ajo ia dha telefonatën Aldos. Ky i fundit u shpreh se do të fliste me ish-bashkëshorten dhe do e pyeste për vajzën e tyre.

Telefonata ndodhi pasditen e sotme dhe ish-gruaja i tha Aldos:

“Akira është rritur shumë, i kam prerë flokët por jo aq shkurt deri te qafa, ato kaçurrelat e vogla i rrinë super. E ka marrë malli shumë për ty. Çdo natë kur shtrihet për gjumë thotë ‘nesër do ketë mbaruar punë babi dhe do vijë të takojë Akirën në shtëpi’”, tha ajo.

Ndërkohë Aldo iu përgjigj duke i thënë se çdo natë mendon për to.

Por jo vetëm kaq, pasi ish-bashkëshortja i dha edhe disa këshilla për lojën:

“Vazhdo kështu siç je, çdo ditë do të doja të shikoja duke flirtuar me vajzat e bukura të shtëpisë se sa të shikoja shembuj që i ofendojnë dhe ulin femrat. Kështu që duhet ti japësh forca. Kur Rozana të thotë ke flirtuar me 3, thuaj do flirtoj me 6”, i tha ish-bashkëshortja Aldos.