“Diva e plehrave! Ma shpif nga koka te këmbët…”, Egla Ceno shpërthen keq ndaj Erjola Doçit

Aktorja Egla Ceno dhe Erjola Doçi janë përfshirë në një debat të ashpër me njëra-tjetrën, pasi kjo e fundit i ka hedhur te shtrati bishta cigaresh dhe qese mbeturinash.

Konkurrentja e ofendoi moderatoren duke i thënë që ka rënë shumë poshtë me këtë veprim që ka bërë, ndërsa tha që Erjola ia shpif.

“Patjetër. Të është bërë fytyra shollë këpuce, me fjalë nuk merr më vesh”- iu kthye Erjola, duke i kërkuar aktores që mos ta përfshijë me të tjerët.

“Ti je diva e plehrave”- tha Egla e acaruar me Erjolën nga veprimi i saj.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mes debatit të dy vajzave është futur edhe Françeska Murati, e cila e habitur nga veprimi i Erjolës i tha asaj që s’janë në muajin e parë të “Big Brother” që të bëjnë veprime të tilla.

Pjesë nga debati:

Egla: Ti je diva e plehrave dhe cigareve. A e ke kupton sa poshtë je? Ma shpif që ke futur duart te krevati im

Erjola: Faleminderit

Egla: Ma shpif nga koka te këmbët. Rri larg gjërave të të tjerëve, trego edukatën që ke

Erjola: Patjetër. Të është bërë fytyra shollë këpuce, me fjalë nuk merr më vesh

Egla: Ti je diva e plehrave

Erjola: Epo thuaju të tjerëve, mua mos më fut në një thes me të tjerët

Françeska: Çfarë i bëre? I hodhe cigare te krevati

Erjola: I vura këto (bishtat e cigares) dhe qese të zezë

Françeska: O Erjola s’jemi në muajin e parë të “Big Brother”. Kemi filluar të hedhim plehra te krevatet e të tjerëve

Erjola: Zemra ti bëj çfarë të duash me jetën tënde

Françeska: Patjetër që do të bëj