Diddy në rrezik për jetën në burg? Shoku i tij zbulon detajet nga qëndrimi në qeli: U zgjua me një thikë në fyt
Diddy ishte në rrezik në burgun ku po mbahet. Ky fakt është bërë nga miku i tij i ngushtë, Charlucci Finney. Sipas pretendimeve të tij, reperi u zgjua në qelinë e tij me një thikë në fyt. Artisti nuk u lëndua, ndërsa miku i tij beson se ky veprim ishte një “mesazh paralajmërues” për Diddy-n.
Në deklaratat që bëri për Daily Mail të mërkurën, më 22 tetor, ai tha: “Nuk e di nëse ai u përlesh me të apo nëse ndërhyn rojet, por e di që ndodhi”. Sipas Finney, i cili ka qenë mik i Diddy-t për shumë vite, incidenti në Qendrën e Paraburgimit Metropolitan në Brooklyn ka të ngjarë të ketë pasur për qëllim frikësimin e artistit 55-vjeçar dhe jo lëndimin e tij.
“Nëse ky burrë do të donte ta lëndonte, Sean do të ishte plagosur deri tani. Do t’i duhej një sekondë për t’ia prerë fytin. Ndoshta ishte një mënyrë për të thënë, ‘Herën tjetër nuk do të jesh kaq me fat’. Gjithçka ka të bëjë me frikësimin. Por me Seanin, kjo nuk do të funksionojë. Sean është nga Harlemi.”.
Diddy mbetet në burg pas arrestimit të tij në shtator 2024, duke u përballur me akuza për shantazh, trafikim seksual, mashtrim dhe transport për prostitucion. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat.
Ekipi i tij ligjor lëshoi një deklaratë në atë kohë, duke thënë: “Jemi të zhgënjyer nga vendimi për të vazhduar këtë ndjekje penale të padrejtë. Sean Combs është një ikonë muzike, biznesmen i vetë-bërë, baba i dashur dhe filantrop i cili ka kaluar 30 vjet duke ndërtuar një perandori dhe duke mbështetur komunitetin afrikano-amerikan”.
Gjyqi i Diddy-t filloi në maj dhe në korrik ai u shpall fajtor për dy akuza për transportim për prostitucion, ndërsa u lirua nga dy akuza për trafikim qeniesh njerëzore dhe një akuzë për zhvatje.
Në tetor, gjyqtari e dënoi atë me 50 muaj burg, ku një vit që ai kishte vuajtur tashmë iu llogarit në dënimin e tij. Ai u gjobit gjithashtu me 500,000 dollarë dhe u urdhërua të nënshtrohej pesë viteve lirim të mbikëqyrur.