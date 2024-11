Detaje të reja nga vdekja tragjike e Liam Payne, zbulohen SMS-të e tij pak para se të hidhej nga ballkoni

Liam Payne ishte duke biseduar me Nicole Scherzinger, pak para se të vdiste. Ish-ylli i One Direction ka rënë nga ballkoni i katit të tretë të hotelit ku po qëndronte në Argjentinë, pasi kishte konsumuar alkool dhe drogë.

Kompozitori Andrew Lloyd Webber, i cili po punon me Scherzinger në muzikalin "Sunset Blvd", foli për marrëdhënien e këngëtarit me Liam Payne. Në një intervistë për Billboard ai tha: “Unë mendoj se është diçka që nuk është thënë dhe që mund të them është se në një kohë Nicole ishte mentore e Liam. Të mërkurën që ai vdiq, ata po flisnin me mesazhe."

Në fakt, sipas muzikantit britanik, Scherzinger u informua për vdekjen e Liam Payne, pak para se ajo të dilte në skenën e Broadway.

“Ajo sapo mësoi se ai kishte vdekur dhe përsëri e bëri shfaqjen, e cila është e mahnitshme. Dua të them, ajo është një grua e mrekullueshme. Ajo është pa dyshim një nga interpretueset më të mira me të cilat kam punuar ndonjëherë”, ka theksuar ai.