“Bashkëshortja ime është kërcënuar”, pas daljes nga BBV3, Endriku "nxjerr" mesazhet e frikshme

Endrik Beba, ish-banori i Big Brother Vip 3 i cili u eleminua mbrëmë nga reality shoë më i ndjekur në Shqipëri, ka zbuluar se partnerja e tij është kërcënuar. Këngëtari tha se partnerja e tij ka marrë shumë kërcënime dhe ofendime.

Endriku: Jam kufizuar si ishi i Sarës, jam përpjekur të tregoj se është një gjë e mbyllur, nuk kemi qenë të fejuar në asnjë moment.

Endriku: Fëmija është edhe i saj. Unë e respektoj si nënë, si njeri, ne kemi pasur një lidhje shumë të gjatë. Ka ardhur nga gjëra që mund t’i kenë ardhur, kur kam folur me Klean kam parë që ka marrë shumë kërcënime, ofendime, e njëjta gjë mund të ketë ndodhur me të, më vjen mirë që e do fëmijën kaq shumë.