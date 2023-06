Arbana Osmani nuk e ftoi në dasmë, reagon për herë të parë Zhaklin Lekatari

Zhaklina Lekatari ka qenë opinionistja e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania 2.

Ajo ishte e ftuar së fundmi në emisionin e vëllezërve Veshaj, “Më lër të flas” bashkë me Kristi Aliajn, ku mes tjerash u diskutua edhe dasma e Arbana Osmanit dhe Eduart Grishajt.

E njëjta theksoi se nuk ka marrë ndonjë ftesë dhe se në këtë kohë nuk do të mund të shkonte për shkak të angazhimeve që ka.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Foto: Screenshot/YouTube

Pjesë nga biseda në studio:

Donaldi: A të kanë ftuar?

Kristi: Si ta them… nuk më kanë ftuar.

Romeo: Po ti Zhak?

Zhaklina: Jo, nuk më kanë ftuar.

Donaldi: Po Arbri do jetë?

Zhaklina: Nuk e di.

Donaldi: Po ç’është ky seksizëm?

Zhaklina: Nuk është seksizëm. Ka të bëjë me marrëdhënie personale, të cilat ndoshta me Arbrin i kanë më të zhvilluara dhe me mua pak më të largëta.

Donaldi: Çfarë po thua, prisja të thoshe seksizëm.

Kristi: Sepse Zhaklina është person ‘non grata’.

Romeo: Nëse sonte të vjen një mesazh ‘të harruam fare, merr avionin dhe hajde.

Zhaklina: Jo, sepse kam angazhime këtë fundjavë dhe nuk mund të ndërpres angazhimet e mia që të marr avionin dhe të shkoj.