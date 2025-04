A po lind një romancë në Ferma VIP? Lim Hoti “i vë syrin” Esterit, përqafime dhe biseda të ngrohta

Këngëtari Lim Hoti ka shprehur hapur pëlqimin e tij për aktoren Ester Alushi, duke i bërë kështu një deklaratë që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve.

Në një moment të zhvillimeve në Ferma Vip 2, Andueli e pyeti Lim Hotin se me cilën nga vajzat do të krijonte lidhje, dhe pa hezitim ai dha emrin e Esterit. Reagimi i Esterit nuk ka munguar aktorja ka qeshur me komentin e Limit, duke lënë hapësirë për spekulime të tjera mbi mundësinë e një historie mes tyre.

Por kjo nuk ka qenë e vetmja herë që dyshja ka pasur momente të veçanta. Sot, Limi dhe Esteri janë parë duke u përqafuar ngrohtësisht, duke marrë energjinë e nevojshme për të përballuar punët e ditës.

Ata kanë shfaqur gjithashtu një marrëdhënie më private dhe të afërt se me pjesën tjetër të konkurentëve, duke biseduar për jetën e tyre personale dhe lidhjet e kaluara. Të dy ata kanë zbuluar se janë aktualisht single.