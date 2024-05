“A merresh me qepje?”, agravon debati në dush, Roza i hedh ujë në fytyrë Eglës!

Debati i sotëm mesa Rozës dhe Eglës i nisur në oborr ka vazhduar edhe në ambientet e tualetit.

Teksa Roza ndodhej në dush, Egla shkon dhe e ngacmon me fjalë dhe më pas i hap derën e dushit. Gjë e cila e ka nevrikosur Rozës dhe i ka hedhur ujë me tendencë duke i kërkuar të largohet, por Egla ka vazhduar duke përdorur fjalë me nënkuptime

Egla: Kam një të qepur poshtë gjurit

Roza: Mos më hap derën mua

Egla: Po ti merresh me qepje

Roza: Më lërë rehat të lahem mos u fut në hapësirën time

Egla: A merresh me qepje

Roza: Ti je ajo që i komenton këto gjëra banale