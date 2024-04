“A je e lumtur që e bëre Meritonin përndjekës”/ Ilnisa dhe Egla debate me tone të larta

Egla dhe Ilnisa, banoret e skualifikuara nga gara e BBV që ndodhen në Dhomën e Bardhë, nuk i kanë ndalur debatet që prej mbrëmjes së djeshme.

Ilnisa me tone të larta i është drejtuar Eglës sesi ndihet tashmë që e ka nxjerrë Meritonin si përndjekës.

Egla: Unë jam një shoqëri e keqe për ty dhe ti për mua

Ilnisa: Ti nuk je fare shoqëri me mua. Ti vjen përmes një rruge të shkurtër, i vë një emer ‘përndjekja’, i vë një emër tjetër. Rrugët e tua të shkurtra ti i emërton. Unë zgjedh të mos flas më me ty se ti nuk nxë

Egla: Kur të mësosh të flasësh me mua, do knaqesh shumë

Ilnisa: Jam shumë e ngopur me jetën time, kam me kë flas. Nuk më mungon. Tentova meqë jemi këtu thash do e provoj. Më vjen keq për ty që po bën të kundërtën

Egla: Unë tentova gjith kohës mbrëmë. Nuk fole ti, unë tu luta

Ilnisa: Do lutesh sot prap. Ti nuk di të mbash, duhet të krijosh një raport edhe në kushte të tilla.

Egla: Nuk bëhet më llafe vetja, por me çfarë e jeton. Nuk i mbush dot njerzve mendjen me llafe

Ilnisa: Të dukem si shoqja nexhi

Egla: SI brigadiere.

Ilnisa: Pse e bëre Meritonin përndjekës, je e qetë?

Egla: Nuk e bëra unë, unë u skualifikova

Ilnisa: A e je e qetë moj kthe përgjigje, meqë e ke nisur mëngjesin kështu, duke imituar. Ti je një shpifarake. Erdha si qytetare, prap gabove