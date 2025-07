A do të lidhej me Xhensila Myrtezajn? Ja si përgjigjet Ledri Vula

Ledri Vula në një intervistë për ‘Pushime on Top’ me Eni Shehun, ka folur në lidhje me projektet e tij në muzikë, por jo vetëm.

I intervistuar gjatë koncertit të Alban Skënderajt pak kohë më parë në Milano, ai nuk i ka shpëtuar asnjë një pyetje ‘me spec’ nga Eni.

A do të lidhej me Xhensila Myrtezaj vetëm për ‘zhurmë mediatike’?

“Nuk shkon kështu, duket të kesh kimi, dashuri, nuk mund të lidhesh vetëm për fansa apo për showbiz. Pa pasur diçka, nuk mundesh të lidhesh, kukulla nuk jemi”, tha ai.