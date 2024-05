A do të bëhet çift? Shkëlqimi tregon emrin e vajzës që i pëlqen në BBV

Meriton Mjekiqi ka pyetur boksierin Shkëlqim Bega mbi pëlqimet që ka brenda shtëpisë së ‘BBV’.

Moderatori e pyeti konkurrentin se me cilën nga vajzat në shtëpi do të kishte dëshirë të lidhej, ndërsa Çimi fillimisht hezitoi të përgjigjej, më pas ai tha emrat e dy vajzave, Roza Lati dhe Erjola Doçi.Mirëpo, ai shtoi se dëshirën më të madhe ka për të njohur Erjolën.

“Nëse do të doje të njihje më shumë njërën nga vajzat në shtëpi, cilën tip të vajzës do ta kishe pasur në sytë e tu?” e pyeti Meritoni.

“Do të kisha pasur dëshirë që të njihja një tip si Roza dhe si Erjola. Por do të zgjidhja Erjolën”, tha Bega.“Erjola te ti e ka mendjen bobi”– u shpreh Meritoni duke qeshur me dy konkurrentët.