A do e kishte takuar Luizin jashtë “Big Brother”? Kiara bën RRËFIMIN prekës!

Moderatorja e dashur për publikun, Kiara Tito, ka qenë së fundmi në një lidhje telefonike me emisionin “Goca dhe Gra” në Top Channel. Ajo ka zbuluar një moment të vështirë në jetën e saj në momentin që ka hyrë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 2”.

Ish-banorja ka folur edhe në lidhje me bashkëshortin e saj, Luiz Ejlli, për të cilin u shpreh se ‘është një bashkëshort që e bën për të qeshur dhe është prezent gjatë gjithë kohës’.

Jeta jonë është e drejtuar më shumë nga fati apo vullneti jonë?

Unë personalisht mendoj se jeta është kombinim i të dyjave, që do të thotë ne nuk zgjedhim ku të lindim, se kë njerëz takojmë gjatë jetës, situatat e ndryshme që ne përballemi. Por kemi në dorë si do reagojmë ndaj gjërave që na ndodhin. E pikërisht këtu fshihet vullneti i lirë.

Unë kam patur moment që jeta më ka shtyrë në një drejtim që unë se kisha menduar, por me zgjedhet që kam bërë, kam mundur të krijoj një realitet ndryshe. Flas këtu për një situatë familjare, pjesëmarrja në “Big Brother” për shembull. Në rast se unë nuk do kisha marrë pjesë në “Big Brother”, sot jeta ime nuk do të kishte marrë këtë rrjedhë dhe nuk do kisha Lunën.

Pra ishte fati që ti dhe Luizi krijuat një familje kaq të bukur? Apo ishte edhe këmbëngulja e Luizit pak?

Jo, është mënyra se si ne zgjedhim ti ndryshojmë gjërat që na ndodhin, mënyra se si ne përballemi me fatin tonë. Mund të jetë fati deri diku, por nuk është fati që vendos rrjedhën e jetës sonë. Jemi ne që e kemi në dorë.

Kiara, ti mund t’a kishe njohur Luizin edhe jashtë “Big Brother”, mund të ndodhte që të kishe prapë Lunën edhe nëse nuk do ishe pjesë e “Big Brother”

Nuk e besoj se do e kisha takuar, se nuk do kisha dalë më në televizor fare, nuk do kisha dalë më në rrugë. Isha në një periudhë shumë të vështirë.