Zyrtarisht nën akuzë nga SPAK, Belinda Balluku del nga Prokuroria e Posaçme. Ja çfarë tha

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 16:06
Politikë

Belinda Balluku sapo ka dalë nga SPAK.

Ajo u shpreh e gatshme për të bashkëpunuar me organin e drejtësisë, për një çështje që është në hetim nga ana e SPAK por nuk dha detaje.

“Në respekt dhe emër të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e Prokurorisë së Posaçme për një çështje nën hetim.

Si një qytetare e Republikës së Shqipërisë dhe si zyrtare, e shoh këtë si një proces që do të jetë i bazuar në transparencën dhe llogaridhënien e drejtësisë që besojmë”, tha Balluku pasi doli nga SPAK.

