Sulmohet në det një tjetër flotilje e nisur për në Gaza, Izraeli: Personat në bord do të dëbohen menjëherë
Flotilja e Lirisë së Gazës njoftoi sot se anijet e saj u sulmuan nga forcat izraelite dhe se të paktën tre u ndaluan gjatë një përpjekjeje të re për të arritur në enklavën palestineze, e cila ka pësuar shkatërrime të mëdha në luftën që tani është në vitin e saj të tretë, për të ofruar ndihmë humanitare.
Kolektivi raportoi nëpërmjet një postimi në Instagram se forcat e armatosura izraelite përdorën mjete elektronike për të bllokuar transmetimin e komunikimeve dhe videove dhe anëtarët e tyre hipën në anijet e flotiljes për t’i ndaluar ato.
Ministria e Jashtme izraelite, nga ana e saj, siguroi se anijet e flotiljes janë të sigurta dhe po çohen në një port izraelit ku njerëzit në bord do të deportohen menjëherë.