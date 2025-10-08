LEXO PA REKLAMA!

Sulmohet në det një tjetër flotilje e nisur për në Gaza, Izraeli: Personat në bord do të dëbohen menjëherë

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 08:15
Sulmohet në det një tjetër flotilje e nisur për në

Flotilja e Lirisë së Gazës njoftoi sot se anijet e saj u sulmuan nga forcat izraelite dhe se të paktën tre u ndaluan gjatë një përpjekjeje të re për të arritur në enklavën palestineze, e cila ka pësuar shkatërrime të mëdha në luftën që tani është në vitin e saj të tretë, për të ofruar ndihmë humanitare.

Kolektivi raportoi nëpërmjet një postimi në Instagram se forcat e armatosura izraelite përdorën mjete elektronike për të bllokuar transmetimin e komunikimeve dhe videove dhe anëtarët e tyre hipën në anijet e flotiljes për t’i ndaluar ato.

Ministria e Jashtme izraelite, nga ana e saj, siguroi se anijet e flotiljes janë të sigurta dhe po çohen në një port izraelit ku njerëzit në bord do të deportohen menjëherë.

