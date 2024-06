Zgjedhjet evropiane në Greqi, ‘surprizon’ Fredi Beleri, ja si renditet ish-kryebashkiaku i Himarës

Numrimi i votave për zgjedhjet evropiane në Greqi është duke afruar te gjysmat. Ndërkohë që deri më tani mbizotëron partia e Kyriakos Mistotakis, Demokracia e Re.

Nga Demokracia e Re kryeson Giorgos Avtias me një mijë vota diferencë nga i dyti Evangelos Meimarakis. Treshja mbyllet me Fredi Belerin, i ndjekur nga Manolis Kefalogiannis, me Eliza Vozeberg dhe Dimitris Tsiodras.

Në vendin e shtatë është Eleonora Meleti, e ndjekur nga Vassilis Kontozamanis dhe Pyrros Dimas.