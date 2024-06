"Kush e mban mend?"/ Pas konfliktit të bujshëm, postimi i befasishëm i Encës flet shumë për raportin e saj me Noizyn

Bashkëpunimet e dyshes Noizy dhe Enca shkaktuan bujë disa vite më parë në show bizz-in shqiptar. Në vitin 2017 dyshja i dha fund miqësisë së tyre dhe që prej asaj kohe nuk janë parë më bashkë, në asnjë bashkëpunim apo diçka tjetër.

Mirëpo këngëtarja Enca ditën e sotme ka ardhur me një postim të papritur në llogarinë e saj personale në “Instagram” teksa ka shpërndarë një prej bashkëpunimeve të saj me rap-artistin shqiptar, por jo më kot. Kjo pasi kënga e tyre me titull “Ata nuk e dinë” sot bën plot 10 vite që nga lancimi i saj në treg.



Por a tregon kjo një shenjë se marrëdhënia mes tyre është rregulluar dhe çdo keqkuptim apo marrëveshje është lënë në të shkuarën? Mbetet për t’u parë…