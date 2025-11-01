LEXO PA REKLAMA!

“Novisadi kundër Vuçiç”- Berisha shpërndan videon nga protesta në Serbi : Autokrati, patron i Ramaduros!

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 21:43
Kreu i PD-së Sali Berisha ka shpërndarë në rrjetet sociale një video me pamje droni nga protesta në Novi Sad të Serbisë kundër presidentit Aleksandar Vuçiç.

Sot u bënë një vit nga tragjedia në stacionin e trenit në Novi Sad, ku humbën jetën 16 persona.

Protestuesit bëjnë me faj për këtë tragjedi edhe Vuçiç, teksa kërkojnë largimin e tij.

Berisha shkruan për “Novisadin kundër Vuçiç”, të cilën e etiketon si autokrat dhe patron të kryeministrit Edi Rama.

