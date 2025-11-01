Vrasja në Selenicë, zbulohet kush është 36-vjeçari që u ekzekutua me armë zjarri; i afërmi i tij i përfshirë te masakra e Çoles
Identifikohet 35-vjeçari i vrarë me armë zjarri në Selenicë të Vlorës. Mësohet se ai është Dalan Alliaj, nga Levani i Fierit.
Ai ka qenë te shtëpia e djalit të xhaxhit, një emër i njohur për policinë e Vlorës. Bëhet fjalë për shtetasin Bertil Alliaj, i cili dyshohet se është përfshirë në një ngjarje në vitin 2015, në atë që njihet si “masakra e Çoles”. Në atë kohë, pas një sherri në kazino, mbetën të vrarë 3 persona.
Në këtë ngjarje humbën jetën 29-vjeçari Akil Hasanaj (emri i mëparshëm Haki Rakipi), 27-vjeçari Ardi Velaj (emri i mëparshëm Ferdian Velaj) si dhe 21-vjeçari Albi Limaj.
Nga hetimet e kryera ka rezultuar se rreth orës 04:00 të mëngjesit, Xhuliano Lutaj ka qenë në shoqërinë e shokut të tij, Albi Limaj në një kazino në afërsi të portit të qytetit të Vlorës kur është konfliktuar me Akil Hasanajn dhe Ardi Velajn.
Mësohet se këta të fundit, të pajisur me armë zjarri kanë ofenduar dhe dhunuar Lutajn.
I indinjuar, 21-vjeçari i ka treguar Limajt për dhunën e ushtruar ndaj tij, në momentin që ai nuk ndodhej në kazino. Më pas Limaj ka kërkuar ndihmën e Aleksandër Llanajt për të marrë hakun e shokut.
Pasditen e së martës, shtetasit Aleksandër Llanaj, Albi Limaj, Ani Begaj, i cili drejtonte automjetin tip “BMË X5” me targa AA 323 AO dhe Bertil Alliaj kanë shkuar në afërsi të lokalit “Adore” për t’u takuar dhe sqaruar me Hasanajn dhe Velajn.
Nga makina tip “BMË” kanë zbritur Albi Limaj dhe Aleksandër Llanaj, të cilët sapo janë takuar me Akil Hasanajn dhe Ardi Velajn, kanë nisur konfliktin, i cili ka degraduar me përdorimin e armëve të zjarrit.
Për pasojë nga shkëmbimi i zjarrit kanë mbetur të vdekur 29-vjeçari Hasanaj, Velaj dhe Limaj si dhe është plagosur rëndë Aleksandër Llanaj, i cili është transportuar në spitalin e Vlorës ku ndodhet nën kujdesin mjekësor.
Ndërsa, Bertil Alliaj gjatë shkëmbimit të zjarrit ka zbritur nga makina dhe është larguar nga vendi i ngjarjes.
Po të njëjtat burime thanë se Xhuliano Lutaj, për të cilin ndodhi konflikti nuk ndodhej në vendin ku u zhvillua “beteja” mes shokëve të tij dhe dy të rinjve që e dhunuan.