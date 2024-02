Vendimi i Bashës "i djeg" Blendi Fevziut intervistën me Sali Berishën

Vendimi i Lulzim Bashes per perjashtimin e sali Berishes nga grupi i PD, duket se i ka djegur gazetarit Blendi Fevziu intervisten e tij te sotme.

Pak ore me pare Fevziu kishte lajmeruar se sot ne mbremje do te kishte nje interviste me Sali Berishen ne lidhje me raportin e tij me Kuvendin dhe me PD-ne.

Por pas deklarates se Lulzim Bashes, ne konference per media, ne hapje te emisionit, Blendi Fevziu theksoi se kishte intervistuar me heret Berishen, porse deklarata e tij ne kete rrefim tashme nuk qendronte pasi ishte dhene para perjashtimit nga grupi i PD.

Fevziu megjithate njoftoi panelin dhe teleshikuesit, se do te transmetonte pjese te intervistes si dhe do ta kishte Berishen ne lidhje live per te komentuar vendimin e kryetarit te PD Lulzim Basha.

Edhe vete Sali Berisha disa ore me pare kishte njoftuar publikun se do te fliste ne mbremje ne emisionin Opinion./lajmifundit.al