Turi i Diasporës, ultranacionalistët grekë presin Ramën në Selanik me fletushka për Vorio Epirin

Kryeministri Edi Rama do të rikthehet për të dytën herë në Greqi në turin e tij të takimeve me Diasporën.

Këtë herë, kreu i qeverisë shqiptare do të takohet me shqiptarët në Selanik, të dielën në “Porto Palace Hotel”.

Top Channel ka mësuar se me këtë rast, ultracionalistët grekë kanë parashikuar të zhvillojnë një protestë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në tubimin që do të mbahet nga shoqatat nacionaliste greke në Selanik, gjatë takimit të KM me Diasporën shqiptare, fjalimin kryesor do ta mbajë kryetari i partisë ultranacionaliste greke, Fronti Kombëtar, Dimitris Valasidis.

Mësohet se gjatë protestës do të hidhen në rrugë fletushka me shkrimet “Liri për “Vorio Epirin”.

Valasidis ka marrë pjesë edhe në protesta që janë zhvilluar për çështjen “vorio-epirote” para Konsullatës së Përgjithshme të RSH në Selanik.