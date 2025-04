“Të gjithë deputetët me 1 mandat në listë të hapur”, Rama: Do të ketë transfuzion gjaku në PS

“Ethet” e listës kanë mbërthyer Partinë Socialiste, me kryeministrin Edi Rama që në mbledhjen e sotme të grupit ka tentuar të sqarojë mënyrën se si do të bëhet ndarja e kandidatëve për deputet.

Pas takimeve intensive me drejtuesit politikë të qarqeve, Rama u komunikoi të vetëve se në këto zgjedhje do të ketë një reformim të grupit socialist. Lideri i PS nënvizoi se asnjë deputet, burrë apo grua, që ka fituar një mandat në legjislaturat e shkuara, nuk do të jetë pjesë e listës së mbyllur.

“Cilado/cilido prej jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur duhet t’ia bëjë me dije drejtuesit politik. Parimi themelor i listës së re, do jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë dhe një mandat nga PS, nuk do jetë në listën e mbyllur. Kushdo që për arsye të ndryshme nuk dëshiron të jetë në listë të hapur ta thotë, por ta thotë para. Përsa i përket deputeteve po shkon drejt finalizimit, por do shohim si do vejë. Por të gjitha deputetet që kanë një mandat do të jenë në listë të hapur.

Gara duhet të jetë e barabartë te listat e hapura, gratë me gratë dhe burrat me burrat. Dhe tjetra, çfarë kanë dhënë të rinjtë dhe të rejat që të jenë në listën e mbyllur? Kam këndvështrim tjetër, sepse këta të rinj dhe të reja për t’i dhënë energji, për të bërë transfuzion gjaku PS-së, këta duhet të jenë aty. Kurse të tjerët që kanë marrë mandat më parë duhet të jenë në betejë për të marrë vota. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga PS”, deklaroi Rama.

Në vijim, shefi i ekzekutivit shpjegoi edhe arsyen pse ka vendosur që drejtuesit politik të qarqeve të garojnë në listë të mbyllur, duke e pasur të sigurt vendin në Parlament edhe për 4 vitet e ardhshme.

Sipas Ramës, kjo do të krijonte pabarazi në garë dhe do ta zhvendoste fokusin e tyre te sigurimi i votave personale, kur në këtë garë për PS e rëndësishme është puna për skuadrën.

“Patjetër që në listën e hapur do të ketë edhe plotë të rinj dhe plotë të reja. Unë e kam thënë dhe e kam shprehur se drejtuesit politik duhet të jenë në listën e hapur. Problemi është se kjo do të prishte të gjithë procesin [asi nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë dhe nuk do garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtetë politik të garës nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të çorientohej e gjithë skuadra. Skuadra duhet të jetë kompakte dhe duhet të ketë drejtues politikë, të cilët do të garantojnë që të gjithë deputetë në garë të kenë hapësirë sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik nuk duhet të futet në preferenca se kë duhet të votojnë anëtarët e PS dhe qytetarët”, sqaroi kreu i PS.