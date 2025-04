Taksa e Trump godet Shqipërinë! Tarifë 7 mln dollarë eksporteve, por dëmi i madh nga efektet negative në BE

Aplikimi i tarifave tregtare të bëra realitet tashmë nga administrata e presidentit Trump prekin edhe Shqipërinë. 10% do të jetë në drejtim të vendit tonë dhe Kosovës për të gjitha eksportet që do të kryhen.

7 miliardë lekë produkte “Made in Albania” shiti Shqipëria në 2024 drejt SHBA. Janë minerale, lëndë djegëse dhe naftë, bimë medicinale por dhe këpucë e tekstile ato çfarë ne shesim drejt Amerikës. Duke e renditur të 13-tin sa i përket eksporteve. Ndërsa importuam 20.5 miliardë lekë produkte nga SHBA si ushqime, makineri pajisje, e automjete etj.

Përballë një situate të tillë ekspertët e ekonomisë sugjerojnë një riorientim të gjetjes së tregjeve nga sipërmarrjet shqiptare.





“Politika tarifore që po ndjek administrata Trump përtej pjesës direkte më së shumti do ndikojë në Shqipëri në mënyrë indirekte”.

Tarifat 20% drejt vendeve të BE do të sjellin ndryshime edhe në ekonominë shqiptare. Teksa kjo e fundit varet në 58.9% të tregtisë së jashtme me BE. Një rend i ri global në drejtim të trregtisë do të ndikonte në shumë sektorë kryesisht edhe në një rritje të mëtjeshme të cmimeve.

Shqipëria bashkë me Kosovën dhe Malin e Zi janë tre vendet mbi të cilat do të aplikohet vetëm tarifa bazë, 10 për qind nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për produktet nga Maqedonia e Veriut, Bosnje-Hercegovina dhe Serbia, tarifat variojnë nga 33 në 37 për qind.