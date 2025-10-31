“Standard i dyfishtë”/ Veliaj: Në Rrogozhinë kryetari i dënuar qëndron në detyrë, unë u shkarkova
Ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka vijuar mbrojtjen e tij në seancën në Gjykatën Kushtetuese, ku kundërshton vendimin e qeverisë për shkarkimin nga detyra.
Gjatë fjalës së tij, Veliaj akuzoi autoritetet për zbatimin e një standardi të dyfishtë, duke sjellë si shembull rastin e kreut të Bashkisë Rrogozhinë, i cili, sipas tij, ndodhet ende në detyrë edhe pse ndaj tij ekziston një vendim gjykate për dënim me një vit burg.
“Kreu i Bashkisë Rrogozhinë është dënuar me një vit burg dhe është në detyrë. Unë jam i padënuar, i pafajshëm dhe nuk lejohem të ushtroj detyrën. Do më binte më mirë të kryeja një krim dhe të shkoja në Apel, sesa të mbroja pafajësinë time nga paraburgimi? Po aplikohet një standard i dyfishtë”, deklaroi Veliaj.