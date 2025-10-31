LEXO PA REKLAMA!

Fatos Nano u nda nga jeta, reagon Bamir Topi: Tejkaloi pozicionin e tij politik për të më votuar si President të Republikës, duke shmangur krizën

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 16:31
Politikë

Fatos Nano u nda nga jeta, reagon Bamir Topi: Tejkaloi pozicionin e tij politik

Ish-Presidenti i Republikës, Bamir Topi, i është bashkuar homazheve për ish-kryeministrin e Shqipërisë, Fatos Nano, i cili u nda nga jeta pasditen e kësaj të premte.

“Keqardhje për ndarjen nga jeta të z. Fatos Nano.

Nano ishte një politikan qytetar, liberal dhe komunikues modern në politikë e në shoqëri.

Sjellja e tij politike me kundërshtarët ishte plot predispozicion për dialog e kompromis.

Personalisht i jam mirënjohës, pasi tejkaloi pozicionin e tij politik për të më votuar si President të Republikës, duke shmangur krizën politike e kushtetuese.

U prehtë në paqen e përjetshme!”, shkruan ish-presidenti Bamir Topi.

 

 

