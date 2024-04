“S’rrini dot pa një kartolinë nga Rama”, Salianji përplasje me Gogun në komision: Jeni 3 socialistë, por…

Komisioni Hetimor për “TIMS” është shoqëruar me ironi dhe replika mes kryetarit Ervin Salianji dhe nënkryetarit Toni Gogu.

Teksa Ervin Salianji u shpreh në nisje të mbledhjes se Kryeministria nuk kishte kthyer përgjigje për kërkesën për informacion, Toni Gogu iu drejtua duke thënë se “rrini i qetë, do ju vijë shumë shpejt”

“E di që nuk rrini dot pa marrë një kartolinë nga Kryeministri, e doni atë, nuk rrini dot, do ju vijë shumë shpejt”, u shpreh ai, duke kërkuar që Komisioni të mos kthehet në një realityshow.

Toni Gogu: Rrini të qetë sepse Kryeministri do ju përgjigjet, e di që nuk rrini dot pa marrë një kartolinë nga Kryeministri, e doni atë, nuk rrini dot, do ju vijë shumë shpejt. Por nuk është kjo çështja e komisionit tonë, çështja është a janë ekspertët gati që ti propozojnë këtij komisioni planin e hetimit.

Ju thatë që ata nuk janë gati dhe kjo për dy arsye, e para sepse nuk kanë grumbulluar të gjithë informacionin, ju thatë që ka akoma informacion rrugës, e dyta nuk mund të shqyrtojnë sot atë informacion që është sekret hetimor sepse janë të papajisur me certifikatën e sigurisë që do të thotë që duhet të pajisen, pasi të shqyrtojnë informacionin janë të gatshëm.

Nëse na mblidhni këtu që të bëjmë batutën dhe lajmin e ditës sepse na duhen kuotat, nuk është kjo puna e Komisionit. Mos e xhuxhmaxhizoni Komisionin në një reality show. Flasim pak, lexojmë shumë. Ne hetojmë dhe nuk mund të vazhdojë mbledhja në këtë mënyrë.

Kryesia e Komisionit të mblidhen për të shqyrtuar ecurinë e mbledhjes., nëse vazhdojmë me batuat poshtë e lart marrim kohë dhe hetimi do të ngecë sepse ekspertët ende s’kanë marrë informacionin dhe s’janë të pajisur me certifikatë.

Salianji: Ne do të avancojmë këtu, jeni 3 kolegë të PS që keni thënë 3 gjëra të ndryshme. Nuk më shqetësoheni, ju keni shkuar në etapë tjetër, nuk kemi shkuar tek ajo pikë.

Po shqyrtojmë përgjigjet që kam ardhur. 3 institucionet që duhet t’i përgjigjeshin kërkesave për informacion nuk i kanë sjellë.