Spiropali në New York: Gati për sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB
Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, e cila do të jetë e pranishme në hapjen e debatit të përgjithshëm në Asamblenë e OKB.
Po ashtu, ajo do të marrë pjesë në takimin vjetor të Platformës për Gratë Lidere të Asamblesë së OKB.
“Gati për sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB, ku Shqipëria sot ulet me një bilanc konkret kontributesh për avancimin e paqes, sigurisë dhe bashkëpunimit shumëpalësh, si një aktor konstruktiv, i besueshëm dhe i principtë”, shprehet Spiropali nga New Yorku.
Duke u mbështetur në rolin e saj aktiv në organizmat e OKB-së, Shqipëria do vijojë të avokojë për diplomaci shumëpalëshe gjithëpërfshirëse, si e vetmja rrugë drejt zgjidhjeve të qëndrueshme për sfidat globale.
Kujtojmë se një ditë më parë Presidenti i Republikës, Bajram Begaj dhe Ministrja e Punëve të Jashtme u nisën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Begaj do të jetë kryesues i delegacionit shqiptar në punimet e Javës së Nivelit të Lartë të Sesionit të 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, që do të zhvillohet në New York në datat 22-27 shtator 2025.