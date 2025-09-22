LEXO PA REKLAMA!

Çlirimi i hapësirave publike, Rama: Ecim, që nga Shkodra gjer në Vlorë!

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 14:22
Politikë

Çlirimi i hapësirave publike, Rama: Ecim, që nga Shkodra gjer

Kryeministri Edi Rama thotë se qeveria vijon me vendosmëri nismat për çlirimin e hapësirave publike në të gjithë territorin e vendit.

“Ecim, që nga Shkodra gjer në Vlorë, e kudo tjetër ku duhen çliruar hapësirat publike”, shkruan Rama në një postim në rrjetet sociale teksa publikon pamje nga aksionet nëpër qytetet e vendit.

Ky reagim vjen në vazhdën e aksioneve të intensifikuara të autoriteteve vendore dhe qendrore për lirimin e trotuareve, parqeve dhe hapësirave të zëna ilegalisht në disa qytete të mëdha, përfshirë Shkodrën, Tiranën, Durrësin dhe së fundmi edhe Vlorën.

Prej javësh, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT), në bashkëpunim me bashkitë respektive, ka nisur një fushatë kombëtare për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe lirimin e hapësirave publike të zëna nga biznese, kioska dhe struktura informale.

Kryeministri Rama, ka mbështetur vazhdimisht operacionet, duke theksuar se “hapësirat publike janë të qytetarëve dhe jo të uzurpatorëve”.

