Çlirimi i hapësirave publike, Rama: Ecim, që nga Shkodra gjer në Vlorë!
Kryeministri Edi Rama thotë se qeveria vijon me vendosmëri nismat për çlirimin e hapësirave publike në të gjithë territorin e vendit.
“Ecim, që nga Shkodra gjer në Vlorë, e kudo tjetër ku duhen çliruar hapësirat publike”, shkruan Rama në një postim në rrjetet sociale teksa publikon pamje nga aksionet nëpër qytetet e vendit.
Ky reagim vjen në vazhdën e aksioneve të intensifikuara të autoriteteve vendore dhe qendrore për lirimin e trotuareve, parqeve dhe hapësirave të zëna ilegalisht në disa qytete të mëdha, përfshirë Shkodrën, Tiranën, Durrësin dhe së fundmi edhe Vlorën.
Prej javësh, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT), në bashkëpunim me bashkitë respektive, ka nisur një fushatë kombëtare për prishjen e ndërtimeve pa leje dhe lirimin e hapësirave publike të zëna nga biznese, kioska dhe struktura informale.
Kryeministri Rama, ka mbështetur vazhdimisht operacionet, duke theksuar se “hapësirat publike janë të qytetarëve dhe jo të uzurpatorëve”.