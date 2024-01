"S'ka më punësime me ryshfete"/ Rama: Rroga deri në 950 euro për mësuesit

Kryeministri Edi Rama tha se sistemi arsimor ka nevojë të reformohet, ndërsa shtoi se është një ndër elementet kyçe që do duhet të marrë vëmendjen e duhur.

Gjatë fjalës së tij sot në prezantimin e programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve, ai u shpreh se rritja e rrogave për mësuesit është një hap shumë i rëndësishëm, por shtoi se duhet reformuar edhe në këtë pikë, duke thënë se ka nevojë që të ketë edhe motivim dhe rritje page në bazë të vjetërsisë së punës, performancës dhe kualifikimeve.

E po ashtu Rama tha se për të ngritur edhe më tepër sistemin arsimor, lind nevojë për kapital njerëzor.

Edi Rama: Sfida e shpejtësisë së kohës po bëhet e tillë sap o merr përmasa të frikshme dhe frymëzuese, Nevoja për tu adaptuar me kohën, jo shumë vite më parë, kur ne kemi filluar këtë punë, ka qenë shumë më e papërballueshme sesa sot. Nevoja për tu adaptuar, gati e papërballueshme. Prurja e informacionit dhe zgjerimi i pabesueshëm i kanaleve të informacionit ku teknologjia po merr gjithnjë e më shumë rol të jashtëzakonshëm, janë të tilla sa realisht bënë në pikëpyetje gjëra që ne i kemi marrë si të palëvizshme. Na vënë përpara sfidës për të ruajtur themele dhe ekuilibra që janë të kërcënuar më shumë se kurdoherë tjetër.

Megjithatë kjo kohë nuk e ka vendosur në pikëpyetje rolin e mësuesit, por ka vendosur në pah domosdoshmërinë që të fuqizojmë sa të mundemi mësuesin dhe t’ia japim forcë, motivim dhe aftësi për t’u përballur me atë që koha sjell përpara sistemit arsimor.

Ne do të bëjmë gjithçka mundemi, që në këtë fazë të rrisim mbështetjen e gjithanshme për shkollën dhe mësuesin. Është nga ana tjetër një kohë në të cilën, ka filluar një luftë pa armë, por shumë e egër për kapitalin njerëzor. Edhe vendet më të zhvilluara të cilat sot po përballjen me fenomenin e plakjes dhe që janë në krye të trenit të Evropës do të investohen për të marrë kapital nga njerëzor nga të tjetër, ku të mundem pa asnjë mëshirë. Fuqia tërheqëse e tyre për të marrë kapitalin tonë njerëzor, është sfiduese. Oferta e tyre është më e fortë se e jona, ne s’mund të mos reagojmë për të mbrojtur sa të mundemi për të mbrojtur kapitalin tonë njerëzor dhe për të ruajtur cilësinë kapitalit njerëzor, përndryshe mund të gjendemi përpara një situate të pamundur.

Shqipëria sot është në një tjetër nivel, ka tjetër portë të hapur për ekonominë dhe reflektim i këtij hapur janë edhe rritjet domethënëse të pagave që do të vazhdojnë. Kemi nevojë për kapital njerëzor, forca pune në të gjitha nivelet. Ky nuk është një moment kur ka vetëm një zgjidhje, por kërkon shumë zgjidhje jo vetëm në arsim por në të gjitha drejtimet. Fokusi tek arsimi është jetik. Nuk jemi më në kohën që ishim, kur mësuesit ishin tërësisht të braktisur dhe të pambrojtur, ku vendi i secilit prej jush përcaktohej nga partia, ryshfeti, tarafi. Sot çdo mësues e ka vendin e garantuar falë aftësisë së vet. Por ama është themeli më fillestar, kjo nuk mjafton, Ashtu sikundër nuk mjafton vetëm rritja e pagave, së shpejti do të shkojnë mestarisht 950 euro, por nuk mjaftojnë dhe duhet të reformojnë sistemin. Mekanizimi i rritjes së pagës çdo 5 vite për vjetërsinë në punë duhet ta reformojmë. Përveç pagës bazë të ketë nivele të ndryshe page sipas kualifikimit dhe kontributit. Na duhet sistem i besueshëm trajnimesh. Janë një sërë elementësh që duhen vendosur në vijë, besojmë se do ia dalim kësaj sfide.