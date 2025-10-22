Samiti i Procesit të Berlinit në Londër, Rama krah Starmer e Merz në foton familjare
Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 17:48
Politikë
Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ka marrë pjesë edhe sot në samitin e Procesit të Berlinit i cili po mbahet në Londër.
Në përfundim të takimit mes liderëve rajonalë me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe kryeministrin britanik Keir Starmer, është realizuar edhe fotoja familjare e samitit, si pjesë e traditës tashmë.
Në këtë foto Edi Rama shfaqet në reshtin e parë, së bashku me Starmer e Merz, ndërsa në reshtin e dytë pas Ramës, qëndron edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti.