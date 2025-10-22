Kriminaliteti në rritje, Peruja shpall gjendje të jashtëzakonshme 30-ditore
Presidenti i sapo-zgjedhur i Perusë, Jose Jeri, shpalli të martën një gjendje të jashtëzakonshme për 30 ditë në kryeqytetin Lima dhe në provincën fqinje Callao, në përpjekje për të luftuar rritjen alarmante të kriminalitetit.
Masa, e cila hyn në fuqi pas mesnatës dhe u miratua nga Këshilli i Ministrave, parashikon dislokimin e forcave të armatosura përkrah policisë, për të ruajtur rendin publik. Detaje të mëtejshme nuk janë dhënë.
“Po kalojmë nga mbrojtja në sulm në luftën kundër krimit, një betejë që do të na ndihmojë të rikthejmë paqen, qetësinë dhe besimin e miliona peruanëve”, deklaroi Jeri në një fjalim televiziv.
Ai u betua si president në fillim të këtij muaji, pas rrëzimit të ish-presidentes Dina Boluarte, dhe prezantoi kabinetin e ri javën e kaluar, duke e cilësuar sigurinë si përparësinë kryesore të qeverisë së tij.
Vendimi vjen pas protestave të javës së kaluar, ku një person humbi jetën dhe mbi 100 të tjerë u plagosën.
Protestat u organizuan nga grupe të shoqërisë civile dhe të rinj të gjeneratës Z, të cilët kërkuan masa konkrete kundër kriminalitetit në rritje.
Kjo nuk është hera e parë që Peruja shpall gjendje të jashtëzakonshme për arsye sigurie. Ish-presidentja Boluarte mori një masë të ngjashme në muajin mars, por ekspertët e sigurisë theksojnë se përsëritja e këtyre masave nuk ka sjellë rezultate të dukshme në uljen e kriminalitetit.