SHBA, Senati përgatit masa të fuqishme kundër Rusisë
Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme në Senatin Amerikan pritet të miratojë sot tre projektligje të rëndësishme, të cilat kanë për qëllim të rrisin presionin ndaj Rusisë, veçanërisht për shkak të qëndrimeve dhe veprimeve të saj në lidhje me luftën në Ukrainë.
Këto masa po raportohen nga media Axios dhe konsiderohen si hapa të fuqishëm për të goditur interesat e Moskës në nivel ndërkombëtar.
Projektligji i parë parashikon që Rusia të përfshihet në listën e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, duke argumentuar se kjo klasifikim vjen për shkak të veprave të saj, përfshirë rrëmbimin e fëmijëve ukrainas. Kjo masë synon të dënojë ashpër këtë praktikë dhe të vendosë një kufizim më të madh ligjor dhe diplomatik ndaj Rusisë.
Projektligji i dytë fokusohet në vendosjen e sanksioneve ndaj Kinës, për shkak të mbështetjes së saj ndaj Rusisë në këtë konflikt. Kjo nismë synon të ndëshkojë Pekinin për rolin e tij në ndihmën politike dhe ekonomike ndaj Moskës, duke komplikuar marrëdhëniet SHBA-Kinë në një moment tashmë të tensionuar.
Projektligji i tretë u jep autoritet SHBA-ve për të transferuar asetet e ngrira ruse në Ukrainë në mënyrë periodike, çdo 90 ditë. Kjo masë është menduar për të ndihmuar Ukrainën financiarisht dhe për të përdorur asetet ruse të ngrira si një burim ndihme në përballimin e pasojave të luftës.
Këto iniciativa janë propozuar dhe mbështeten fuqimisht nga senatorët e njohur Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Amy Klobuchar dhe Katie Britt, të cilët kanë qenë aktivë në përpjekjet për të rritur presionin ndaj Rusisë dhe për të mbështetur Ukrainën në këtë periudhë krize.
Në të njëjtën kohë, Senati ka vendosur të shtyjë shqyrtimin e një projektligji tjetër që synon ashpërsimin e mëtejshëm të sanksioneve ndaj Rusisë, duke e lënë këtë çështje për pas takimit të paralajmëruar mes presidentit amerikan, Donald Trump dhe homologut rus, Vladimir Putin.
Kjo shtyrje tregon se proceset politike dhe diplomatike janë ende në zhvillim e sipër dhe se disa çështje kërkojnë më shumë konsultime para se të miratohen