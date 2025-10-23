Samiti i Procesit të Berlinit, Rama publikon fotot: Shqipëria, pjesë aktive e diskutimeve për bashkëpunimin rajonal
Lajmifundit / 23 Tetor 2025, 08:41
Politikë
Kryeministri Edi Rama ka publikuar disa foto nga Samiti i Procesit të Berlinit, aty ku ka takuar liderët europianë.
“MIRËMËNGJES dhe me foto-albumin e ditës së djeshme në Londër, në Samitin e Procesit të Berlinit, ku Shqipëria ishte pjesë aktive e diskutimeve për bashkëpunimin rajonal, rritjen ekonomike, sigurinë dhe rrugën drejt anëtarësimit europian, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama krahas fotove.