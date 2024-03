“Sali Berisha është legjenda e ballkonit”, Ilir Meta: Jam 24 orë te rruga e shpresës

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta vlerësoi rolin e Sali Berishës në të gjitha proceset integruese të Shqipërisë. Në një konferencë me gazetarët, Meta u shpreh se Sali Berisha të frymëzon edhe nga ballkoni, madje e quajti “legjenda e ballkonit”.

Meta u shpreh se edhe pse nuk ka qenë në protestën që zhvillohet poshtë shtëpisë së Sali Berishës, thotë se është me zemër “24 ore te rruga e shpresës”.

“Sali Berisha eshte legjenda e ballkonit. Jam 24 ore të rruga e shpresës sepse ai edhe nga ballkoni frymëzon duke bërë denoncime.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Nuk më ka ftuar Flamur Noka, por jam 24 orë në përkrahje në solidaritet ndaj një akti skandaloz të turpshëm që është ndërmarrë ndaj një politikani, secili mund të ketë vërejtët e tij, edhe unë kam pasur mospajtime të thella, por ka luajtur një rol historik për pluralizimin politik në Shqipëri me lidershipin e tij.

Ka luajtur një rol historik për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, ka qenë i pari që e ka artikuluar, por edhe ka punuar, ka luajtur një rol në raportet me SHBA”,tha Meta.

Më tej kreu i PL-se thekoi se “Të jenë të gjithë të sigurt se këto sjellje putineske mafioze në raport me opozitën nuk do kenë asnjë sukses, përkundrazi do mobilizojnë opozitën në luftën ë saj për të shpëtuar shqiptarët nga kapja e shtetit dhe instalimi i një regjimi mashtrues”.