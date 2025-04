“Sa shumë keni vjedhur”, Rama u përgjigjet komentuesve: E kuptoj që nuk del dot nga këneta, por

Kryeministri Edi Rama vijon komunikimin me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke iu përgjigjur komenteve të disa prej tyre.

Kështu ka bërë edhe sot, ku ka zgjedhur që t’u përgjigjet disa komentuesve, në lidhje me postimin e bërë më herët për rrugën e re Shëngjin-Velipojë.

“Shëngjin-Velipojë është një aks i mahnitshëm… ajo rrugë tani është drejt përfundimit dhe postimi sot në mëngjes i videos për të ka nxitur komente, ndër të cilat dy a tre ia vlen të diskutohen’, shprehet Rama.

“Nuk ke asnjë rrugë me standarde, sepse pjesa e standardit që i duhet rrugëve ju duhet të paguani zgjedhjet”, ishte ky një nga komentet që Rama i është përgjigjur duke i thënë ndër të tjera se është fyerje për 800 mijë votuesit e PS, nëse thuhet se blihen votat në zgjedhje.

“E kundërta është e vërtetë! Çfarë i karakterizon mijëra kilometra rrugë të ndërtuara prej nesh janë standarde, e këtë nuk e them unë por partnerët tanë të BE. Mos harro se pas një beteje të gjatë e futëm Shqipërinë në korridoret europiane në 2023, dhe po ndërtojmë korridorin blu dhe korridorin 8. Dhe rrugën e Kombit që u hap në kohën e kënetës, jemi përpjekur ta fusim në standardet europiane, dhe ende nuk ka mbaruar përpjekja.

Ironia pastaj se standardet mungojnë se ne paguajmë zgjedhjet, është një fyerje direkt e 800 mijë shqiptarëve, që në 11 maj do t’i afrohet 1 milionëve që votojnë mua dhe PS, pikërisht sepse ne po ndërtojmë një Shqipëri me standarde mbi kënetën e plagëve të thella që trashëguam kur morëm detyrën”, tha Rama.

“Vendi nuk bëhet kurrë si Italian, edhe po të rrish 10 shekuj në pushtet”, ishte një tjetër koment, të cilit Rama iu përgjigj duke i sjellë në kujtesë numrin e turistëve që kanë zgjedhur Shqipërinë për të pushuar, si dhe organizimit dhe samitet që mbahen në vendin tonë me pjesëmarrjen e liderëve nga e gjithë bota.

“Italia është një nga shtatë ekonomitë e botës, kështu që Shqipëria as mund të bëhet Italia, as nuk ka pse pretendon të bëhet, por mund dhe do të bëhet një copëz Italie në Ballkan, por një gjë nuk e kuptoj… pse nuk gëzohesh ti kur sheh një punë të bukur?”, replikoi kreu i qeverisë.

“Po sa shumë keni vjedh, në 12 vite vetëm rrugë, spitale dhe shkolla po reklamon sikur ke bërë namin…”, këtij komenti Rama i është përgjigjur me ironi e batuta, duke i thënë se nuk duhet ta tregojë kaq hapur “që nuk del dot nga kënetë”, metaforë që ai e përdor për opozitën.

“Në 12 vjet namin mbase nuk e kemi bërë, por që namin e zi Shqipërisë ia kemi hequr, ia kemi hequr dhe kjo nuk ha asnjë diskutim. Sot udhëheqësit e vendeve të tjera mblidhen këtu dhe bëjnë samite.

Më parë ndërkombëtarët e shikonin Shqipërinë me nënqeshje, sot ulemi në tryeze si të barabartë. Rrugë, shkolla, spitale, kurrë më shumë se në këtë dekadë nuk janë ndërtuar, dhe me standarde europiane. Dakord nuk e del dot nga këneta, por të paktën mos e thuaj haptazi që nuk del dot”, i tha ai.