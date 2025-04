Do të mbyllë dyert për 5 vite, turistë nga e gjithë bota vërshojnë drejt Parisit për të vizituar muzeun e njohur

Vizitorë nga e gjithë bota janë vërshuar në Qendrën Pompidou në Paris këtë fundjavë, duke shfrytëzuar mundësinë e fundit për të shijuar tempullin më të madh evropian të artit modern dhe bashkëkohor përpara se ai të mbyllë dyert e tij për një rikonstruktim 5-vjeçar.

Në një nga mbylljet më komplekse të këtij lloji, detyra për heqjen e koleksionit të përhershëm prej 2000 trupash të muzeut do të nisë të hënën. Chagalls e Pompidou, Giacomettis dhe një mori thesare të tjera do të zhvendosen në vende të tjera në Paris dhe muzetë gjetkë në Francë dhe në mbarë botën.

Riparimi i ndërtesës gati 50-vjeçare, e ndërtuar në zemër të Parisit nga arkitektët Renzo Piano dhe Richard Rogers, pritet të kushtojë rreth 262 miliardë euro dhe do të kërkojë që e gjithë qendra, duke përfshirë bibliotekën e saj të madhe dhe njësinë e kërkimit muzikor, të mbyllet nga fundi i shtatorit.

Ndërtesa, e famshme për fasadën e saj të stolisur me tuba dhe boshte ajrimi shumëngjyrëshe, do t’i jepet një rinovim i plotë, me çdo gjë që nga teknologjia dhe aksesi deri te efiçenca e saj energjetike që do të rindërtohet.