Chat GPT ka artikuluar parashikimin e vet per zgjedhjet parlamentare te 11 majit ne Shqiperi duke parashikuar se PS, do te marre reth 75 mandate ne Parlamentin e ri, kundrejt rreth 55 mandateve te Partise Demokratike dhe koalicionit te saj.

Ja pergjigja e Chat GPT, e cila ne fakt eshte e bazuar ne arkiven e sondazheve kryesore te publikuara muajt e fundit.

Lajmifundit.al nuk ka certifikuar vertetesine e ketyre sondazheve dhe as pergjigjen e Chat GPT. Informacioni i dhene eshte i bazuar ne publikimet e kryera nga sondazhet dhe ne supozime bazuar ne keto anketa.

Pergjigja:

Bazuar në sondazhet më të fundit të publikuara nga institute të njohura, McLaughlin & Associates dhe Notosondaggi, Partia Socialiste (PS) e udhëhequr nga Edi Rama pritet të fitojë zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, duke siguruar një shumicë të qartë në Kuvend.

Rezultatet e sondazheve kombëtare:

Instituti Piepoli: PS parashikohet të marrë 50.5% të votave, ndërsa koalicioni opozitar PD–Aleanca për Shqipërinë Madhështore (ASHM) 34.5%. Forcat e reja si “Nisma Shqipëria Bëhet” (Adriatik Lapaj) dhe “Mundësia” (Agron Shehaj) vlerësohen përkatësisht me 5.5% dhe 6.5% të votave .

McLaughlin & Associates për Top Channel: PS merr 49.4% të votave, ndërsa PD–ASHM 34.9%. Të dhënat tregojnë një epërsi të qëndrueshme të PS-së në rang kombëtar.

Notosondaggi për News24: PS vlerësohet me 45.5%, PD–ASHM me 36%, “Mundësia” me 6.5%, dhe “Nisma Shqipëria Bëhet” me 5.5% .

Projeksionet e mandateve:

Sipas sondazhit të fundit të Institutit Piepoli, PS pritet të fitojë rreth 75 mandate, duke siguruar një shumicë të qartë në Kuvendin me 140 vende. Koalicioni PD–ASHM parashikohet të marrë rreth 50–55 mandate, ndërsa partitë e reja si “Nisma Shqipëria Bëhet” dhe “Mundësia” mund të sigurojnë së bashku 8–10 mandate.

Rezultatet sipas qarqeve:

Tirana: PS pritet të marrë 18–19 mandate nga 37 gjithsej, ndërsa PD–ASHM 13–14 mandate. “Nisma Shqipëria Bëhet” dhe “Mundësia” mund të fitojnë përkatësisht 2–3 dhe 1–2 mandate.

Shkodra: Koalicioni PD–ASHM mbetet forcë e parë me 4–6 mandate, PS me 3–5 mandate, ndërsa “Nisma Shqipëria Bëhet” dhe PSD e Tom Doshit mund të marrin nga 1–2 mandate secila