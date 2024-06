Rama tregon datën e hapjes së rrugës Thumanë-Kashar, pagesa 2.1 euro për automjet

Aksi rrugor Thumanë-Kashar, pjesë e Korridorit Blu, do të hapet të dielën më 30 qershor, ndërsa kalimi do jetë me pagesë 2.1 euro për mjet.

Lajmin e ka bere te ditur kryeministri Edi Rama.

"AUTOSTRADA E KATEGORISË A TË BASHKIMIT EUROPIAN, THUMANË-KASHAR, LOTI I PARË I KORRIDORIT BLU hapet të dielën 30 qershor në 19:00 për qarkullimin e automjeteve", shkruan Rama.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ne rruge jane vendosur edhe sportelet e pageses.

Me heret, zv.kryeministrja Belinda Balluku shkruante:

Inspektimi i fundit në Thumanë-Kashar. Të dielën, datë 30 qershor, ora 19:00, ky aks do të hapet për qarkullimin e automjeteve.

Po punohet për detajet e fundit për të qenë plotësisht i përfunduar, me të gjithë elementët e sigurisë dhe sinjalistikës.

Thumanë-Kashar është një ndër akset më të rëndësishëm të Korridorit Blu, e që do të pasohet me ndërtimin e segmenteve të tjera që janë pjesë e kësaj vepre.