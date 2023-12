Rama prezanton ”shërbëtorin publik” në e-Albania: Asistencë edhe në ditët pushim

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar atë që quhet “Shërbëtori Publik i Inteligjencës Artificiale”, i çdo qytetari në e-Albania. Rama u shpreh se Asistenti Virtual 1.0 do të jetë në dispozicion të qytetarëve në çdo orë, edhe në ditët e pushimit.

Rama: Në vigjilje të vitit të ri do vëmë në dispozicion të qytetarëve shërbëtorin e secilit, një shërbëtor publik, një asistent i cili do të jetë në dispozicion në çdo orë të ditës dhe të nartës, pavarësisht ditëve të punës apo pushimit, për t’i ndihmuar qytetarët të marrin shërbimet ne e-Albania pa pasur nevojë për ndihmë tjetër.

Ne e dimë shumë mirë që në shumë raste përdoruesit e sistemeve digjitale të kenë probleme që nuk lidhen me sistemin, por me hapa të gabuar në procedurat e aplikimit. Kjo ndodh në Kadastër, kur i gjithë ndërveprimi, nuk ka ndërveprim fizik.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kjo ndodh edhe kur aplikojnë për dokeumenta çfarë. Ambicia jonë është që këtë shërbëtor të qytetarit ta shtrimë edhe në platformën e bashkëqeverisjes, ashtu sikundër dua ta nënvizoj paraprakisht, asistenti që sot hyn në marrëdhënie me qytetarët përmes ndërveprimit me shkrim.

Po përgatitet që pas një periudhe njohje me ta, të hynë në ndërveprim edhe në zë dhe në figurë, madje mos të jetë më thjesht ndihmësi që i drejton ata, por të jetë ai që e merr shërbimin për ta. Nuk do të jetë e largët dita, brenda vitit që po hymë. Qytetari do të kërkojë shërbimin dhe të gjitha procesit që bën vetë qytetari, të jenë me ndihmë e shërbëtorit qytetar. Në fund të kësaj fjalë të shkurtër.