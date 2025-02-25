LEXO PA REKLAMA!

Rama për gjyqin e Veliajt: Të respektojë hetimet e SPAK, pavarësisht se Reformën në Drejtësi e sollëm ne!

Lajmifundit / 25 Shkurt 2025, 10:36
Politikë

Rama për gjyqin e Veliajt: Të respektojë hetimet e SPAK,

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se SPAK u krijua nga vullneti i PS, por duhet respektuar kushdo që merret në pyetje.

“Por, ama duhet dhe integriteti; Të respektohet kushdo që merret në pyetje. Sot kemi provën e padiskutueshme të pavarësisë së SPAK dhe ju e dini shumë mirë se çfarë them. Ama pavarësia kjo nuk mjafton, duhet profesionalizmin dhe integriteti. Pavarësia duhet vënë në funksion të një drejtësie të drejtë, që godet majtas e djathtas duhet ruajtur të gjitha principet e kulturës së bashkëjetesës Europiane”, deklaroi Rama.

Më tej, Kryeministri nënvizoi se “respekti është një pikë problematike e SPAK”. “Ka të bëjë me respektin për tjetrin me respektin për prezuminin e pafajësisë, me respektin për këdo qoftë që bëhet pjesë e një procesi hetimi, qoftë edhe që pyetet si një person që mund të dijë diçka sepse cilido qoftë është i barabartë me këdo qoftë aty te stacioni i trenit dhe kushdo qoftë aty te stacioni i trenit që merr në pyetje cilindo.

Duhet ta ketë̈ parasysh se duhet ta respektojë, këtu do kemi një problem të madh, shumë të madh, te mungesa e respektit dhe te mungesa e vlerësimit bazik të të drejtës dhe lirisë kushtetuese të gjithsecilit që të ndihet I barabartë nën qiellin e kësaj republike përballë kujtdo që përfaqëson", tha Rama.

