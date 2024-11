Rama në konferencë me ambasadorin Gonzato: Shqipëria do ta ngrejë flamurin në BE brenda kësaj dekade

Kryeministri Edi Rama thotë se do ta bëjnë gati Shqipërinë për të ngritur flamurin në BE brenda kësaj dekade.

“Do jemi gati ta ngremë flamurin në Bruksel brenda kësaj dekade. Deri në fund të 2027, ne do bëjmë punën që kjo të ndodhë.

Nga puna dhe nga faktet e punës që vlerëson KE të vendimmarrja për t’u ulur në tryezë ka edhe një nivel tjetër që është niveli polik. Vendimmarrjen politike ne se kemi në dorë, ne kemi në dorë të bëjmë punën tonë dhe ta bëjmë Shqipërinë një vend që funksionon si në BE”, tha Rama.

Nuk ka pikë rëndësie për ne sa I takon progrest. Ne do të bëjmë të njëjtën punë. Në momentin ëq do të ulemi kurdo që të ndodhë ne do të jemi më përpara. Ne kem I hapur grup kapitullin e parë por të tjerë në rajon.

Shqipëria konsiderohet si vendi më i avancuar në prokurimet publike në rajon.

Ne nuk kemi humbur asnjë minutë pavarësisht problemeve të natyrës politike. Stacioni ynë dhe destinacioni

