Rama ironizon Bashën: Nuk dal kurrë para teje kur vjen puna tek Amerika, ata ty të kanë këtu!

Kryeministri Edi Rama ka vijuar replikat në rrjetet sociale, me Lulzim Bashën.

Përmes një video në rrjetet Rama i është përgjigjur lidhur me kthimin e amerikanëve në SPAK, duke thënë: 'nëse ti thua janë kthyer fuqishëm me siguri kështu duhet që të jetë'.

Edi Rama: Si mo Lul nuk është Rama, po dhe bufi e di që ku je ti është edhe Rama jo më mos ta dijë ajo euroatlantikja si e ka Taulanta. Urime për guximin dhe aman mos ma lejë që të flejë herët. Me studentë për të komunikuar dhe live sepse mesazhet janë një gjë dhe ndryshe është që të komunikojmë live. Rama o lul po ti ke ftuar ata të rinj aty, po fol njëherë me ata që ke aty se s’ka lezet, i fton ata dhe flet me këta në ekran.

Lulzim Basha: Unë se kam në terezi, se po ta kisha nuk futeshim në këtë betejë.

Edi Rama: Po ti s’ke nevojë që të bësh marrëveshje me Ramën, Ramën e mund edhe në gjumë e mbyt.

Lulzim Basha: Me ke ngatërruar o Ali, me kë ngatërruar me shokun Sali, ai bashkojë votat me Ramën.

Edi Rama: Ja shoku i thotë bufit po si mo shoku, dje doktori, sot shoku, po ca shoku mo.

Lulzim Basha: Amerika është kthyer fuqishëm në SPAK dhe unë e pyes pse më Ramë nuk i kthen përgjigje njerëzve si është kjo punë ti the u tërhoqën, ata janë në SPAK.

Edi Rama: Jo se nuk e ke pasur mendjen unë ta kam kthyer përgjigjen madje të kam thënë nuk dal unë kurrë para teje kur vjen puna tek Amerika. Ti i di tamam punët e Amerikës, Amerika ty të ka këtu. Ti thua është kthyer fuqishëm dhe me siguri kështu duhet që të jetë, është kthyer fuqishëm

Lulzim Basha: Ju ka ikur truri bëni ndonjë vizitë. Truri ju ka ikur ju që votoni Ramën, shikoni programin tonë dhe kandidatët tanë dhe në 11 maj votoni për koalicionin euroatlantikë.

Edi Rama: Ai nuk mund të thotë ty të ka ikur truri, po edhe ti them se e teprove pak që i thua atij se ai nuk është shumica e shqiptarëve që ju ka ikur truri që votojnë për mua. Unë them e teprova po punë e madhe le të mërzitet shumica ti gjumin në xhep e ke. Fli se do ta lexojmë programin kur të jesh në gjumë ti.